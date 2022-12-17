مصرع طفل وإصابة شاب إثر انقلاب سيارة محملة بمواد بناء على توك توك فى دمياط

دمياط - هيثم مراد

لقي طفل مصرعه وأصيب شاب إثر تعرضهما لحادث مروري، بطريق قرية الوسطاني أمام قرية "بطرس" التابع لمدينة كفر سعد.

وتلقت قوات الأمن بلاغا أفاد وقوع سيارة محملة بمواد بناء "سن" على توك توك بأحد طرق مدينة كفر سعد، وعلي الفور تحركت قوة أمنية برفقة سيارة الإسعاف لموقع الحدث.

نقل رجال الإسعاف المصابين لمستشفى الأزهر لتلقي العلاج اللازم غير أن أحدهما قد فارق الحياة أثناء ويدعي "يوسف م. ر" 11 عاما، بينما أصيب "كارم ع م" 30 عاما باشتباه نزيف بالمخ ونزيف بالبطن والذي تم إيداعه داخل مستشفى الأزهر لتلقي العلاج اللازم في حالة غير مستقرة.

فيما قامت قوات الأمن بالتحفظ على قائد السيارة وتحرير المحضر اللازم للواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، فضلا عن إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأمر واستخراج تصريح الدفن.