مستشار الرئيس للصحة: لا يوجد قلق من الفيروسات المنتقلة للإنسان من الحيوان

محمد شعلان

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، تفاصيل ظهور فيروس الإبل، مشيرا إلى أن هناك أنواعا كثيرة من الفيروسات يمكن أن تنقل للإنسان من خلال الحيوان، قائلا: "لا يوجد قلق من مثل هذه الفيروسات".

وقال تاج الدين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، إنه لا يوجد قلق من مثل هذه الفيروسات، فضلا على أن الترقب والتتبع هي حاجز قوى لمثل هذه الفيروسات، منوها بأن بعض الحيوانات والطيور التي تربي في المنزل قد تنقل أمراضا، وخاصة الحمام حيث إن بعض المربيين يؤكّلونه عن طريق الفم وهو ما يؤدي إلى الإصابة بتليف الرئة.

وأشار الدكتور عوض تاج الدين، إلى أنه قلق من وجود طيور حيوانات أو طيور في المنزل إلا لو كان هناك متابعة ورعاية دورية لهم، مع ابتعاد من يعانون من الحساسية عن الطيور والحيوانات.