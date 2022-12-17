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مركز التراخيص ببورسعيد يناشد أصحاب المحلات لتوفيق أوضاعهم لتجنب غرامة 50 ألفا

السبت، 17 ديسمبر 2022 01:54 م
مركز التراخيص ببورسعيد يناشد أصحاب المحلات لتوفيق أوضاعهم لتجنب غرامة 50 ألفا المركز الموحد لإصدار تراخيص المحال العامة
بورسعيد - محمد عزام

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يناشد المركز الموحد لإصدار تراخيص المحال العامة في محافظة بورسعيد، المواطنين من أصحاب المحلات بالتوجه لتوفيق أوضاعهم. 
 
ونشر المركز في تنويه هام، أنه على أصحاب المحلات المرخصة وغير المرخصة التوجه إلى المركز الموحد لإصدار تراخيص المحال العامة، وذلك لتوفيق أوضاعهم طبقاً للقانون رقم (154) لسنة 2019. 
 
وأكد المركز، أنه من يخالف ذلك يطبق عليه العقوبات المتدرجة التي تبدأ بالغرامة من 20 ألف جنيها إلى 50 ألف جنيها، وتصل إلى الحبس في حالات تكرار المخالفة.
 
ويقع المركز الموحد لإصدار تراخيص المحال العامة، في نطاق حي المناخ، بجوار مبنى الديوان العام للحي في تقاطع شارعي 23 يوليو و 23 ديسمبر.
 
 
 

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