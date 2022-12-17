محاكمة متهم بقتل صديقه فى دار السلام.. اليوم

كتب أحمد حسنى

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة المتهم بقتل صديقه في دار السلام.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين حامد محمد راشد وسالي الصعيدي، وأمانة سر مجدي شكري.

وجاء في أمر إحالة القضية 4084 لسنة 2022 دار السلام، أن المتهم "عبد الرحمن.ط"، قتل عمدًا المجني عليه "محمد.ع"، بغير سبق إصرار أو ترصد وذلك إثر مشادة كلامية بينهما تطورت إلى تعدي بالأيدي فقرر المتهم الخلاص منه فأعمل سلاحه بجسد المجني عليه قاصدًا قتله فأحدث الإصابات التي أودت بحياته، كما أحرز سلاح أبيض "مطواة" بغير الضرورة المهنية أو الحرفية.