اليوم السابع
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السبت، 17 ديسمبر 2022 05:38 م
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محافظ كفر الشيخ يهنئ طالبا حصل على المركز الأول في مسابقة التغيرات المناخية

السبت، 17 ديسمبر 2022 05:08 م
محافظ كفر الشيخ يهنئ طالبا حصل على المركز الأول في مسابقة التغيرات المناخية اختراع الطالب ضمن موضوعات التغيرات المناخية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مروان السيد نصر، الطالب بالصف الأول الإعدادي بمدرسة شعبانه للتعليم الأساسي، بإدارة بيلا التعليمية، لفوزه بالمركز الاول على مستوى الجمهورية في مسابقة التغيرات المناخية في المسابقة التي أجرتها وزارة التربية والتعليم " قسم الاقتصاد المنزلي، موجها الشكر لأسرة الطالب والمعلمين المشرفين على الطالب، ووكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، محمد عبدالله.

وقدم الطالب مشروع التصدي لتلوث الهواء، ولذي تضمن فكرة " تجميع مخلفات الهواء الضارة للمصانع بإستخدام الماء وتنقية المياه لاستخدامها في ري الزرع أو تنظيف السيارات والأواني"، ويعتبر هذا المشروع محاكاة لمؤتمر المناخ (COP 27) الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ.

اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

 

الطالب مروان السيد واختراعه
الطالب مروان السيد واختراعه

 

جانب من اختراع الطفل وعرضه امام وكيل الوزارة
جانب من اختراع الطفل وعرضه امام وكيل الوزارة

 

اختراع الطالب ضمن موضوعات التغيرات المناخية
اختراع الطالب ضمن موضوعات التغيرات المناخية

 

براعة الطفل
براعة الطفل

 

تجربة الاختراع
تجربة الاختراع

 

اختراع الطالب
اختراع الطالب

 

الطاب مروان السيد مع محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم
الطاب مروان السيد مع محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم

 


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