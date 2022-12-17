للمتقدمين لشغل وظيفة العضو المنتدب لشركات السمسرة.. تعرف على الشروط

كتب هانى الحوتى

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ، دليل اختبارات الوظائف الرئيسية في الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف رفع كفاءة شاغليها وإحاطتهم بالتشريعات التي يجب أن يكونوا على علم ودراية بها، وحددت الهيئة أبرز 19 تشريع يتطلب من المتقدم لشغل وظيفة العضو المنتدب ل شركات السمسرة في الأوراق المالية المعرفة الجيدة بها، وهي:

1- قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

2- الأبواب السادس والتاسع والحادي عشر والثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

3- قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والأدوات المالية رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية.

4- معايير الملاءة المالية الصادر بقرار رئيس الهيئة رقم 14 لسنة 2008 ووسائل تقييم وقياس المخاطر المختلفة.

5- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 67 لسنة 2012 بشأن التعامل على الأسهم في ذات الجلسة.

6- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 67 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة شركات السمسرة وأمناء الحفظ لعمليات الشراء بالهامش.

7- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 156 لسنة 2014 بشأن إصدار قواعد العضوية بالبورصة المصرية.

8- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 74 لسنة 2015 بشأن آلية التعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء.

9- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 61 لسنة 2017 بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

10- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات في الأنشطة المالية غير المصرفية.

11- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة.

12- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 48 لسنة 2019 بشأن ضوابط وإجراءات الطرح العام والخاص.

13- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية

14- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2021 بشأن ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

15- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 268 لسنة 2109 بشأن اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

16- قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة وتعديلاتها.

17- دليل قواعد وإجراءات التداول بالبورصة المصرية.

18- أساسيات ونظام التداول في البورصة.

19- أسس التحليل للقوائم المالية وإجادة فهم تقارير القيمة العادلة (في حالة وجود وحدة بحثية).