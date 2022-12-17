ضبط مدير مخزن لاتهامه بحجب السلع عن البيع وإدارته مخزن بدون ترخيص في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال مباحث التموين، بمديرية أمن الجيزة، من ضبط مدير مخزن سلع غذائية، لاتهامه بحجب السلع الغذائية عن البيع، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وإدارته المخزن بدون ترخيص، وضبط بحوزته كمية كبيرة من الدقيق وملح الطعام حجبها عن التداول بالأسواق.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين، بمديرية أمن الجيزة، إلى إدارة أحد الأشخاص لمخزن بدون ترخيص، وحجبه أطنان من السلع الغذائية عن البيع، لتحقيق أرباح بالمخالفة للقانون.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته 65 طن دقيق، و5 أطنان ملح طعام، خزنها المتهم وحجبها عن التداول بالأسواق، لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار بشأنها، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.