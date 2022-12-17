ضبط عاطلين بحوزتهما ربع كيلو من مخدر الأيس قبل ترويجها بأخميم سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على عاطلين يقيمان بدائرة سوهاج وبحوزتهما ربع كيلو من مخدر الأيس و2 هاتف محمول ودراجة بخارية و2 مطواه وذلك قبل ترويجها على راغبى الكيف بدائرة مركز أخميم .

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

وترجع الواقعة إلى ورود معلومات للواء عمرو البندارى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، مفادها قيام عاطلين يقيمان بناحية قرية روافع القصير دائرة مركز سوهاج بالإتجار في مخدر الشابو متخذين من دائرة مركز أخميم مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

بعرض المعلومات على محمد الضبع رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهما.

وكشفت التحريات الأولية التي قام العقيد أحمد حفنى المشنب رئيس فرع سوهاج بجمعها، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى عن قيام "إ . خ . ش . ع" عاطل و"أ . أ . أ . م" عاطل ويقمان بدائرة مركز سوهاج بجلب كمية من مخدر الأيس متخذين من دائرة مركز أخميم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب استصدار إذن النيابة قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالإشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي وأسفرت عن ضبط المتحرى عنهما وبحوزتهما ربع كيلو جرام من مخدر الأيس ومبلغ مالى 400 جنيه و2 هاتف محمول ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية وميزان حساس و2 مطواه وذلك أثناء مزاولة نشاطهما الإجرامى بقرية جزيرة محروس.

وبمواجهة المتهمان بما أسفرت عنه عملية الضبط أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه والدراجة البخارية للتنقل تم التحفظ على المتهمان والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.