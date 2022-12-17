ضبط المتهمين بقتل شخص بالقاهرة بسبب خلافات عائلية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط ثلاثة أشخاص لتعديهم بالضرب على آخر مما أسفر عن وفاته فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (أحد الأشخاص "توفى متأثراً بإصابته بجروح بالرأس") طرف ثان (زوج شقيقته) مقيمان بدائرة القسم وذلك نتيجة نشوب مشادة كلامية بين الثانى ، وزوجته ، قام على إثرها الثانى بالإتصال بالمتوفى ولدى حضوره حدثت مشاجرة بينهما وعلى إثر ذلك قام الثانى بالإستعانة (بشقيقه "عاطل" ، وآخر ، مقيمان بدائرة القسم) وتعديا عليه بالضرب بإستخدام عدد ( 2 ) عصا خشبية كانت بحوزتهم ، ولاذوا بالفرار، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها ، التى أودت بحياته، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.