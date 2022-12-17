شاهد تصوير جوى لشوارع الجيزة بعد التطوير.. أبرزها الطريق التبادلى والبحر الأعظم

وشملت مشاريع الطرق بالمحافظة، تطوير الطريق التبادلي والبحر الأعظم وشوارع مراد والنيل وترسا والمنصورية والمريوطية والجامعة، فضلا عن تطوير ورصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع الأخرى ما بين رئيسية وفرعية وتركيب أعمدة إنارة وتطوير الجزر الوسطى ورفع كفاءة أرصفة المشاة وتركيب بلاط انترلوك بالشوارع الجانبية وبالوعات صرف الأمطار.

وكانت المحافظة قد أعلنت عن انتهاء أعمال رفع كفاءة ورصف وتطوير شارع عثمان محرم بطول 3 كيلومترات، بدءاً من شارع الهرم وحتى الطريق الدائري، ورصف شوارع الزهراء ومصرف الكونيسة وستوديو الأهرام والهندي ومحمود عامر بحى العمرانية، ورصف شوارع أحمد نسيم وشارع مراد ومتفرعاته بحى جنوب، بالإضافة إلى رصف وتطوير طريق اللبيني بنطاق حى الهرم وكرداسة بطول 5,3 كم وعرض 36 م وذلك بدءًا من شارع الكوثر شمالا، وحتى الطريق الدائري جنوبا.