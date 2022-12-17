سكرتير عام أسوان يتفقد تنفيذ المشروعات بمدينة أبوسمبل السياحية

أجرى للواء أشرف فؤاد السكرتير العام لمحافظة أسوان، زيارة مدينة أبو سمبل السياحية، في إطار توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للمسئولين بالمتابعة الميدانية لجهود السيطرة على الأسواق، بجانب متابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية.

رافقه خلال الزيارة سيد سعدى رئيس مدينة أبوسمبل ، شملت مشروع إحلال وتجديد مستشفى التكامل، والتي تم الإنتهاء منها بالكامل، وجارى تجهيزها وإطلاق التيار الكهربائى بها ، ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل والتي تضم 12 مستشفى، و112 مركز طبى ووحدة صحية على مستوى مراكز ومدن المحافظة بتكلفة إجمالية 12.3 مليار جنيه.

وأكد سيد سعدى رئيس مدينة أبوسمبل السياحية، في تصريحات صحفية، أن جولة السكرتير العام تضمنت أيضاً تفقد مشروعات الخطة الإستثمارية بإجمالى إعتمادات 15،5 مليون جنيه تشمل إنشاء موقف السيرفيس الجديد وأعمال التكاسى، والتطوير والتجميل لمداخل المدينة .

كما تم تفقد مشروعات الخطة السياحية بإعتمادات 24 مليون جنيه منها إنشاء الممشى السياحى ، ورفع كفاءة الطريق الدائرى بطول 6،5 كم، علاوة على تفقد مرسى العبارات النيلية الذى يربط حركة التجارة الدولية، وتنقل الركاب بين غرب وشرق بحيرة ناصر عبر الشاحنات والأتوبيسات المتجة من و إلى مصر والسودان من خلال ميناء قسطل البرى حيث جارى دراسة إنشاء مرسى جديد لإستيعاب الحركة التجارية المتنامية تجاه الأسواق الإفريقية .

واختتم السكرتير العام جولته بتفقد المجمع الإستهلاكى لشركة المصرية والمخازن التابعة لوزارة التموين للإطمئنان على توافر السلع الأساسية والغذائية بكميات كبيرة ، فضلاً عن عدد من المحال والسوبر ماركت، تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان بتكثيف المتابعة الميدانية بالأسواق للوقوف على مدى الإلتزام بإعلان الأسعار وثباتها بصورة واضحة على السلع، وبما يتناسب مع الظروف لمعيشية لأهالى مدينة أبوسمبل السياحية والقرى التابعة لها حيث سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين من خلال غلق المنافذ والمحال المخالفة .