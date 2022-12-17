اليوم السابع
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ستولتنبرغ: النزاع في أوكرانيا قد يطول وروسيا تخطط لحرب طويلة الأمد

السبت، 17 ديسمبر 2022 08:00 ص
ستولتنبرغ: النزاع في أوكرانيا قد يطول وروسيا تخطط لحرب طويلة الأمد الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ
وكالات

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اعتبر الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أن النزاع في أوكرانيا قد يستمر لفترة طويلة لكنه "سينتهي على طاولة المفاوضات"، داعيا إلى زيادة الدعم العسكري لكييف.

وقال ستولتنبرغ: "يجب ألا نستهين بروسيا. إنها تخطط لحرب طويلة، ويجب أن نفهم أن الرئيس فلاديمير بوتين مستعد لخوض هذه الحرب لفترة طويلة وشن هجمات جديدة".

واعتبر أن الحرب في أوكرانيا "ستنتهي على طاولة المفاوضات"، ولكن في نفس الوقت، يجب أن يضمن أي حل "انتصار أوكرانيا كدولة مستقلة وذات سيادة".

وأضاف: "أسرع طريقة لتحقيق ذلك هي تقديم الدعم العسكري حتى يدرك الرئيس بوتين أنه لا يمكنه الانتصار في ساحة المعركة، ويجب عليه أن يجلس ويتفاوض بحسن نية".


ينس ستولتنبرغ

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