رئيس جامعة حلوان يستقبل المستشار الثقافي لإسبانيا.. وتوافق على استقدام أساتذة بالجامعة

استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، المستشار الثقافى لإسبانيا كانديدو كرييس استرادا، لبحث سبل التعاون بين الجامعة وإسبانيا، وذلك بحضور اللقاء الدكتورة منى فؤاد القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد السروجى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، الدكتورة هيام عبده رئيس قسم اللغة الاسبانية، و الدكتورة رشا عبد العظيم، المدرس بقسم اللغة الاسبانية والتى قامت بالترجمة خلال اللقاء.

وتطرق اللقاء إلى مختلف مجالات التعاون والتى من بينها مجال تدريس الاسبانية عن طريق استقبال محاضر اسبانى للتدريس بقسم اللغة الاسبانية.

وطرح الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بعض الأفكار محل التعاون المشترك، واوضح أنشطة جامعة حلوان والدور التى تساهم به الجامعة فى خدمة المجتمع وفى المشاريع القومية الحضارية.

وتحدث المستشار الثقافى عن برامج دعم الباحثين والمبدعين والمخترعين وبالتحديد برنامج عمل هورايزن بجناحيه لدعم منطقة البحر المتوسط وقارة أفريقيا، حيث يقدم الأول 35 مجالا لمشروعات تصل ميزانيته إلى 320 مليون يورو، بينما يقدم برنامج هورايزن لدعم أفريقيا 30 مجالا بميزانية 300 مليون يورو.

وانتهى اللقاء بالتأكيد على سرعة البدء فى تنفيذ بعض أوجه التعاون التى تم مناقشتها خلال اللقاء.