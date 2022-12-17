جراحة ناجحة لإصلاح وزرع حالب أيمن لمريضة عقب إنفجار رحمها بمستشفى طيبة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نجح أطباء قسم المسالك البولية بمستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة إسنا جنوب الأقصر، في إصلاح وزرع حالب أيمن لمريضة تعاني من انسداد بالحالب الأيمن، نتيجة إصلاح رحم منفجر جراء ولادة أجريت خارج المستشفي، وذلك إستمراراً لسلسلة النجاحات بمستشفيات الأقصر لخدمة المرضى.

البداية كانت بإصابة مريضة بإنسداد بالحالب الأيمن نتيجة عملية إصلاح رحم منفجر جراء ولادة تمت خارج مستشفى طيبة التخصصي، وتم تركيب أنبوبة كلى للمريضة، ثم حضرت المريضة إلى عيادة المسالك البولية بالمستشفى وتم تنسيق إجراء عملية زرع حالب أيمن، والتي تعتبر من عمليات " ”Reconstructive surgeries، وتم إجراء العملية الجراحية بنجاح وخرجت من المستشفى المريضة بصحة جيدة.

وأجرى الجراحة الفريق الطبي المكون من كل من الدكتور فتحي جابر العناني أستاذ دكتور مسالك بولية بجامعة أسيوط وخبير الجراحات الدقيقة والمناظير، والدكتور أيمن حسانين استشاري ورئيس قسم المسالك البولية بمستشفى طيبة التخصصي، والدكتور الشاذلي عبدالمطلب مدني طبيب مقيم مسالك بولية بمستشفى طيبة التخصصي، والدكتور أحمد سعودي استشاري التخدير بمستشفى طيبة التخصصي، والدكتور شيماء حسن أخصائي التخدير بمستشفى طيبة التخصصي، والدكتور محمد حجاج نائب التخدير بمستشفى طيبة التخصصي، وبمشاركة متميزة من فريق التمريض محمد خيري وعبد المحسن فايز ومحمد صبحي مشرف تمريض العمليات.





جراحة ناجحة لإصلاح وزرع حالب أيمن لمريضة