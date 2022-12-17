اليوم السابع
Ads
السبت، 17 ديسمبر 2022 02:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على المسافات الأمنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء

السبت، 17 ديسمبر 2022 01:42 م
تعرف على المسافات الأمنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء أبراج كهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل المسافات الأمنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء للحفاظ على سلامة المواطن من الإصابة بأى امراض، و فيما المسافات الامنة التى حددها الجهاز:
 
1-الخطـوط الهوائية للجهود الفائقة خمسة وعشرون متراً.
 
2-الخطـوط الهوائية للجهود العالية ثـلاثـة عشر أمتار.
 
3-الخطـوط الهوائية للجهـود المتوسطة خمسـة أمتار.
 
4-كابــلات الجهود الفائقـة والعاليـة خمسـة أمتار.
 
5-كابــلات الجهـود المتوسطـة والمنخفضة متران.
 
 
و يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:
 
1-  من خلال التوجه إلى مقر الجھاز  في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.
 
2-   من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org
 
3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.
 
4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين  complaints@egyptera.org
                                          
5-  من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم
23421471.
6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475   (داخلي 154).
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

شكاوى المواطنين من الكهرباء



الموضوعات المتعلقة

التفاصيل الكاملة لضوابط "سوق الكهرباء" فى 2025.. جهاز تنظيم الكهرباء يتعاقد مع استشارى عالمى لوضع القواعد المنظمة.. شكل التعاقدات وشروط التأهيل ودور المستهلك والمنتج أهم الملامح

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 09:08 م

وزير الكهرباء يوافق على تعديل لائحة إجازات العاملين بجهاز "تنظيم الكهرباء"

الخميس، 20 أكتوبر 2022 10:51 ص

الرئيس السابق لجهاز تنظيم الكهرباء: التليفزيون والريسيفر ثاني أكبر مصدر في استهلاك الطاقة

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 10:02 م

رئيس تنظيم الكهرباء الأسبق: أكثر من 50% يدفعون تكاليف أقل من الحقيقة للكهرباء

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 12:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة