تعرف على المسافات الأمنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء

كتبت رحمة رمضان

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل المسافات الأمنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء للحفاظ على سلامة المواطن من الإصابة بأى امراض، و فيما المسافات الامنة التى حددها الجهاز:

1-الخطـوط الهوائية للجهود الفائقة خمسة وعشرون متراً.

2-الخطـوط الهوائية للجهود العالية ثـلاثـة عشر أمتار.

3-الخطـوط الهوائية للجهـود المتوسطة خمسـة أمتار.

4-كابــلات الجهود الفائقـة والعاليـة خمسـة أمتار.

5-كابــلات الجهـود المتوسطـة والمنخفضة متران.

و يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.

4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم

23421471.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).