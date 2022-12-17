بدء أعمال مبادرة القضاء على أمراض سوء التغذية بمدارس المنوفية اليوم

المنوفية - محمد فتحى

تبدأ محافظة المنوفية اليوم السبت، أعمال المبادرة الرئاسية للقضاء على أمراض سوء التغذية "التقزم – السمنة - الأنيميا"، لأطفال المدارس الابتدائية، التابعة للقطاع الريفي.

وأعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن بدء أعمال المبادرة الرئاسية للقضاء على أمراض سوء التغذية "التقزم – السمنة - الأنيميا"، لأطفال المدارس الابتدائية التابعة للقطاع الريفي يوم السبت المقبل الموافق17 ديسمبر 2022، مؤكدا على تقديم كافة الدعم والتيسيرات لإنجاح أعمال المبادرة والوصول لكافة الأطفال المستهدفة بكافة القرى بالمحافظة، مثمنا جهود الدولة للاهتمام بصحة المواطن، وخاصة أطفال المدارس من أجل غد أفضل للأجيال القادمة .



ومن جانبه ناشد محافظ المنوفية، جموع المواطنين بالتجاوب مع المبادرة الرئاسية حفاظا على صحة أبنائهم وعلاج سوء التغذية عند الأطفال.



يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، برفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال والنهوض بالصحة العامة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.





