انهيار وتصدع 4 منازل بمنطقة ساحل طهطا بسوهاج.. وفرض كردون أمنى "صور"

سوهاج محمود مقبول

فرضت الأجهزة الأمنية والوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا شمالى محافظة سوهاج، كردونا أمنيا بمنطقة ساحل طهطا عقب حدوث إنهيار لمنزلين وحدوث تصدعات لمنزلين أخرين وجميع المنازل غير مأهولة بالسكان ومازالت الأعمال مستمرة بمكان الإنهيار للتأكد من سلامة باقى المنازل المحاورة وتم إخطار الجهات المعنية لإجراء شئونها.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ من الوحدة المحلية لمركز ومينة طهطا بإنهيار منزلين وحدوث تصدعات بمنزلين اخرين بناحية ساحل طهطا بشارع الشيخ على وعلى الفور توجه نواب رئيس الوحدة المحلي ومسئول مركز العمليات بالوحدة المحلية ومسئول الإدارة الهندسية بالوحدة إلى موقع الحادث بحضور قوات الشرطة.

وبالمعاينة على الطبيعة تبين أنهيار منزل ملك ورثة المواطن حمدى عبدالحليم احمد حسن والمنزل قديم ومكون من دورين ومبنى بالطوب الأحمر والعجين ومسقوف بالعروق الخشبية والجريد وأفلاق النخيل على مساحة 30 متور والمنزل لا توجد به إعاشة.

كما حدث إنهيار منزل ملك ورثة محمد عبدالحليم أحمد حسن والمنزل قديم ومكون من دورين ومبنى بالطوب الأحمر والعجين ومسقوف بالعروق الخشبية والجريد وأفلاق النخيل على مساحة 30 متر والمنزل لا توجد به إعاشة.

كما نتج عن إنهيار المنزلين حدوث تصدعات بمنزل ملك ورثة المواطن عبدالفتاح عبدالمحسن والمنزل قديم ومكون من طابقين ومبنى بالطوب الأحمر والعجين ومسقوف بالعروق الخشبية والجريد وأفلاق النخيل على مساحة 30 متور والمنزل لا توجد به إعاشة وتصدع منزل المواطن عبدالحميد السيد حسن والمنزل قديم ومكون من دورين ومبنى بالطوب الأحمر والعجين ومسقوف بالعروق الخشبية والجريد وأفلاق النخيل على مساحة 100 متر والمنزل به إعاشة وجار إخلاوه وإقامتهم بمنزل أحد أقاربهمولا توجد خسائر أي إصابات في الأرواح ولا الممتلكات.

ومن جانبها قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بإبلاغ قسم شرطة طهطا لفرض الكردون الأمني حول المنازل حفاظا على أرواح المارة والمواطنين وجار عرض المنازل التي بها تصدعات على لجنة المنشأت الأيلة للسقوط من قبل الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية وتم إبلاغ شركة مياه الشرب وشركة الكهرباء لفصل التيار ورفع العدادات وتم إبلاغ إدارة التضامن الإجتماعى بطهطا وجار المتابعة بإشراف المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.



منزل الساحل المنهار



المنازل المتصدعة (2)



المنازل المتصدعة (1)