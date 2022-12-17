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اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح مركز التصنيع الرقمى بالهيئة العربية للتصنيع

السبت، 17 ديسمبر 2022 10:25 ص
اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح مركز التصنيع الرقمى بالهيئة العربية للتصنيع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، افتتاح مركز التصنيع الرقمى بمصنع المحركات، بالهيئة العربية للتصنيع.
 
 

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