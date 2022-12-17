اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح مركز التصنيع الرقمى بالهيئة العربية للتصنيع

يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، افتتاح مركز التصنيع الرقمى بمصنع المحركات، بالهيئة العربية للتصنيع.
اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح مركز التصنيع الرقمى بالهيئة العربية للتصنيعالسبت، 17 ديسمبر 2022 10:25 ص
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
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