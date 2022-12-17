النيابة تطلب تحريات المباحث وتنتدب مهندس من المرور لفحص سيارة زوجة سعد الصغير

كتب أحمد إسماعيل

انتدبت النيابة العامة بالجيزة مهندس من المرور لفحص سيارة برلنتي عامر زوجة المطرب سعد الصغير، وإعداد تقرير فنى بالتلفيات وأسباب حدوثها للوقوف على حقيقة واقعة اصطدام طليقها المطرب الشعبي سعد الصغير بها، خلال ملاحقته لها بمنطقة حدائق الأهرام، كما طلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة ، وأمرت بفحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

ومن المقرر أن تستمع النيابة العامة لطليقة المطرب الشعبي سعد الصغير في اتهامها له بالاصطدام بسيارتها من الخلف وإلحاق الضرر بها ، وكذلك شهود عيان الواقعة

واستمعت النيابة لأقوال المطرب الشعبي سعد الصغير، الذي وجه اتهاما لزوجته بالاعتداء عليه، وتمزيق جواز السفر الخاص به، وبادلته زوجته الاتهام بالاعتداء عليها، والتسبب في إصابتها، بعد ملاحقتها والاصطدام بسيارتها من الخلف، مما أسفر عن إصابتها وشقيقتها التي كانت بصحبتها.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين المطرب سعد الصغير وزوجته الراقصة برلنتي عامر، وأشارت تحريات رجال المباحث الأولية أن مشادة كلامية نشبت بين الصغير وزوجته، بسبب خلافات سابقة بينهما مما دفعها لتمزيق جواز السفر الخاص به، ونشبت بينهما مشاجرة، وعقب ذلك انصرفت بسيارتها، فلاحقها الصغير واصطدم بها من الخلف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.