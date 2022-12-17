المستشفيات التعليمية تستضيف خبير عالمى لجراحات أورام النساء بمستشفى الجلاء التعليمى



وأفاد الدكتور شريف صفوت مدير مستشفى الجلاء التعليمى بأن الزيارة تهدف لتدريب الأطباء على أحدث تقنيات جراحات أورام النساء ، وذلك بعد أن بدأت المستشفى مؤخرا فى توفير خدمة اجراء عمليات الاورام النسائية بالمنظار دون اللجوء الي فتح البطن وذلك في مختلف حالات الاورام سواء الخبيثة او الحميدة و يؤكد على ان هذه الخدمة تقدم لجميع المرضي مجانا ، وتم خلال الزيارة عقد لقاء مع أطباء قسم جراحة الأورام بالمستشفى ، وتم مناظرة عدة حالات ومناقشة كيفية التعامل معها، ثم قام بإجراء جراحة لاستئصال الرحم و المبيضين و الغدد الليمفاوية باستخدام المنظار ، وتم بث إجراءات العملية من خلال تقنية الفيديو كونفرنس بقاعة التدريب بالمستشفى حتى يتاح تدريب أكبر عدد ممكن من شباب الأطباء وتتحقق أقصى استفادة ممكنة من الزيارة ، لتحقيق سياسة تعاقب الأجيال المميزة والتى تنتهجها الهيئة.

ويأتى ذلك فى إطار سعى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لمواكبة أحدث التقنيات التى توصل إليها العلم الحديث فى مجال طب وجراحة الأورام ، والاستفادة من وجود الكوادر الطبية المتخصصة بمستشفى الجلاء التعليمى، والتي تعد المستشفى الرائد والأول فى أمراض النساء والتوليد بمصر والشرق الأوسط .