اليوم السابع
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المستشفيات التعليمية تستضيف خبير عالمى لجراحات أورام النساء بمستشفى الجلاء التعليمى

السبت، 17 ديسمبر 2022 09:33 م
المستشفيات التعليمية تستضيف خبير عالمى لجراحات أورام النساء بمستشفى الجلاء التعليمى الدكتور محمد فوزى السوده رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، أنه من خلال بروتوكولات التعاون المشترك التى وقعتها وزارة الصحة مع كبريات الجامعات العالمية، استضاف مستشفى الجلاء التعليمى البروفيسور الإيطالى ماريو أنطونى رئيس قسم واستشاري جراحة أورام النساء بمستشفى أدنبرة الملكي - انجلترا ، وذلك السبت ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢ ، لمناظرة واجراء عدة عمليات جراحية معقدة بقسم جراحة اورام النساء بالمستشفى وهو ما يعكس سياسة الهيئة المستديمة في تطبيق أحدث التقنيات الجراحية داخل وحداتها لتقديم خدمة طبية متميزة لجميع المرضى مجانا ، مما سيسهم فى سرعة إنهاء حالات قوائم الانتظار طبقا للمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الاتتظار.

وأفاد الدكتور شريف صفوت مدير مستشفى الجلاء التعليمى بأن الزيارة تهدف لتدريب الأطباء على أحدث تقنيات جراحات أورام النساء ، وذلك بعد أن بدأت المستشفى مؤخرا فى توفير خدمة اجراء عمليات الاورام النسائية بالمنظار  دون اللجوء الي فتح البطن  وذلك في مختلف حالات الاورام سواء الخبيثة او الحميدة و يؤكد على ان هذه الخدمة تقدم لجميع المرضي مجانا ، وتم خلال الزيارة عقد لقاء مع أطباء قسم جراحة الأورام بالمستشفى ، وتم مناظرة عدة حالات ومناقشة كيفية التعامل معها،  ثم قام بإجراء جراحة لاستئصال الرحم و المبيضين و الغدد الليمفاوية باستخدام المنظار ، وتم بث إجراءات العملية من خلال تقنية الفيديو كونفرنس بقاعة التدريب بالمستشفى حتى يتاح تدريب أكبر عدد ممكن من شباب الأطباء وتتحقق أقصى استفادة ممكنة من الزيارة ، لتحقيق سياسة تعاقب الأجيال المميزة والتى تنتهجها الهيئة. 
 
ويأتى ذلك فى إطار سعى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لمواكبة أحدث التقنيات التى توصل إليها العلم الحديث فى مجال طب وجراحة الأورام ، والاستفادة من وجود الكوادر الطبية المتخصصة بمستشفى الجلاء التعليمى، والتي تعد المستشفى الرائد والأول فى أمراض النساء والتوليد بمصر والشرق الأوسط .

 


الصحة

المستشفيات التعليمية

النساء والتوليد



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