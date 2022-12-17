اليوم السابع
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"القومى للمرأة" بسوهاج يواصل فعاليات جلسات الدوار بقرى حياة كريمة

السبت، 17 ديسمبر 2022 03:04 م
"القومى للمرأة" بسوهاج يواصل فعاليات جلسات الدوار بقرى حياة كريمة جانب من الجلسات
سوهاج – عمرو خلف

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واصل فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، فعاليات جلسات الدوار للتوعية المجتمعية والتى استهدفت السيدات والرجال والفتيات والأطفال فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية من أجل دعم محاور التمكين الاقتصادى والاجتماعى والثقافى بالقرى والنجوع بمراكز مبادرة "حياة كريمة".
 
صرحت بذلك الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، وأضافت أن جلسات الدوار يتم تنظيمها بالتعاون مع شيوخ الأوقاف والقساوسة والأطباء المتخصصين، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية، وقصر ثقافة سوهاج.
 
 وأوضحت وهبى، أن الجلسات بقرى مراكز المراغة والبلينا وطما وجرجا، تتناول العديد من ندوات التوعية، والحوارات المفتوحة للرد على الأسئلة والإستفسارات الخاصة بموضوعات القضية السكانية، والصحة الإنجابية، وزواج القاصرات، وختان الإناث، والتربية السليمة، والتعليم الجيد للأبناء، بإشراف نضال العسكرى مقرر مناوب فرع المجلس القومى للمرأة، والدكتورة مروة شعبان، والدكتورة سهير الجميل، وحنان أحمد عضوات فرع المجلس.

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