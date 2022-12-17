القوافل العلاجية لحياة كريمة تبدأ الكشف على المواطنين مجانا فى قرى سفاجا

البحر الأحمر - عماد عرفة

تنطلق غدا الأحد، ولمدة يومين، القوافل العلاجية، الشهرية، والتابعة لمبادرة حياة كريمة، بقرى مدينة سفاجا، حيث تبدأ غدا بقريتى النصر، وأم الحويطات، لإجراء الكشف الطبى وصرف العلاج على الأهالى مجانا.

من جانبه كان أكد الدكتور وسم أدوارد مدير إدارة القوافل العلاجية بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أن قوافل شهر ديسمبر الجارى، بدأت يوم 6 من الشهر الجارى، بقرية الحمروين التابعة لمدينة القصير جنوب المحافظة، واستغرقت يومين بها.

وأضاف مدير إدارة القوافل العلاجية، أن القوافل انطلقت بعد ذلك لمدة يومين إلى قرية الخير وأبرق، يومى 8 و9 ديسمبر الجارى، ثم منطقة أبو رماد بحلايب لمدة يومين 10 و11 ديسمبر، ومن أبو رماد إلى حلايب، حيث تم الكشف الطبى على أهالى حلايب يومى 12 و13 ديسمبر الحارى ويتم ضرف العلاج وإجراء الفحوصات والأشعة مجانا.

وتابع أن القوافل توجهت من حلايب جنوبا إلى مدينة مرسى علم لمدة 4 أيام، ومن المقرر أن تبدأ غدا الأحد أعمالها بقريتي النصر وأم الحويطات بسفاجا، حيث يتم إجراء الكشف الطبى على اهالى يومى 18 و19 ديسمبر الجارى مجانا.

وتختتم القوافل العلاجية خلال ديسمبر الجارى أعمالها بقرية الزعفرانة شمال رأس غارب لمدة يومين 20 و21 ديسمبر حيث يتم إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج مجانا للمواطنين.