العثور على طفلة رضيعة على الطريق بسمالوط فى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

عثر أهالى سمالوط على طفلة رضيعة بين قريتين بسمالوط، حيث تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بعثور الأهالى على طفلة رضيعة ملقاه على طريق الرابط بين قريتي إسطال وعناني، في ظروف غامضة.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتم معاينة موقع العثور على الطفلة، وتكليف رجال المباحث الجنائية بالتحري للوقوف علي أسباب الواقعة وفحصها وضبط مرتكبها.

بالعرض على النيابة العامة قررت التحفظ على الطفلة الرضعية داخل حضانة مستشفى سمالوط النموذجي، وتقديم الرعاية الطبية لها، تحت إشراف إدارة الأمومة والطفولة ووحدة حماية الطفل بمجلس المدينة، مع استكمال تحريات المباحث للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، ومعرفة أهلية الرضيعة، وتحديد وضبط الشخص الذي ألقاها بالطريق العام بشكل يعرض حياتها للخطر، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.