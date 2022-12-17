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الطقس فى قنا اليوم.. حار نهارًا ومائل للبرودة ليلًا والعظمى 27 درجة

السبت، 17 ديسمبر 2022 10:12 ص
الطقس فى قنا اليوم.. حار نهارًا ومائل للبرودة ليلًا والعظمى 27 درجة حالة الطقس
قنا صابر سعيد

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تشهد محافظة قنا، اليوم السبت، طقس حار نهارًا ومائل للبرودة ليلًا وفي الساعات المتأخرة من الليل وبارد في أخره.

 وسجلت درجات الحرارة بقنا العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، مع جو دافئ نهارًا ومائل للبرودة أول الليل بارد في آخره، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس خريفي في الصباح دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومائل للحرارة على شمال الصعيد وحار علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت، القاهرة العظمى 24  درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.

 

 

 

 


 

 


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