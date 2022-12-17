السجن المشدد 10 سنوات لسائق لحيازته حشيش بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد احمد شعيب رئيس المحكمة، وبعضوية المستشار حازم عبد الفتاح الشناوي ، والمستشار رفيق رؤف يعقوب، والمستشار اكرم محمدين الفاضلي ،وسكرتير المحكمة السيد الوزيري بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم " ح.ق.ا" وغرامة مالية مائتي ألف جنيi، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود Hحداث القضية المقيدة، برقم 20028 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة العامرية اول، يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول ، بأنه نفاذا لاذن النيابة العامة الصادر بضط المتهم " ح.ق.ا" سائق ،وبتقنين الاجرءات تم ضبطه، وبحوزته كيس بلاستيكي وبفض محتوياته ،تبين بداخله عدد 5 طرب حشيش وقطعة أخري لذات المخدر ذات حجم اصغر حجما ، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.





