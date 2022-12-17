وأوضح الارياني - في تصريح نقلته الفضائية اليمنية - أن هذه الجريمة النكراء؛ امتداد لأعمال القتل اليومي الذي تمارسه مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المواطنين الأبرياء في مختلف المحافظات من زراعة الألغام والعبوات الناسفة بشكل عشوائي وقصف المدن والاحياء السكنية والمنازل بقذائف المدفعية والهاون، ونيران القناصة.