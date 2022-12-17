اليوم السابع
Ads
السبت، 17 ديسمبر 2022 11:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

التونسيون يتوجهون اليوم للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التشريعية

السبت، 17 ديسمبر 2022 09:35 ص
التونسيون يتوجهون اليوم للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التشريعية صندوق انتخابات ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتوجه التونسيون إلى صناديق الاقتراع، اليوم السبت، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التشريعية، بعد أن بدأ التصويت خارج البلاد، منذ 15 ديسمبر الحالى.

ويتنافس ألف و58 مرشحا على 161 مقعدا بمجلس النواب فى 154 دائرة انتخابية، في حين انطلق التصويت في 10 دوائر خارج البلاد، الخميس الماضى.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر،أكد توفر مقومات نجاح الانتخابات التشريعية التى تجرى غدا السبت، داخل الأراضى التونسية، خاصة فى ظل حالة الوعي التي يعيشها الشعب التونسى وحرصه على ممارسة حقه الانتخابي.

وقال بوعسكر - في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط قبل ساعات من انطلاق عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب - إن الهيئة اتخذت كافة الاستعدادات لضمان نجاح هذه الانتخابات التي تمثل موعدا تاريخيا واستحقاقا مهما للغاية، حيث خصصت 11 ألفا و485 مكتب اقتراع و4 ألاف و692 مركز اقتراع داخل تونس وخارجها، وقامت بانتداب 46 ألفا من الكوادر البشرية المسئولة عن تنظيم عملية الاقتراع وتأهيلهم والتحري الدقيق عن حياديتهم واستقلالهم ونزاهتهم.

وأعرب بوعسكر عن أمله في إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع من منطلق الوعي بأهمية هذه المرحلة وبالمسئولية الوطنية والتاريخية للتعبير عن إرادتهم بمنتهى الحرية والاستقلالية واختيار من يمثلونهم في مجلس نواب الشعب، مؤكدا حرص الهيئة على إجراء انتخابات حرة وتعددية وديمقراطية في ضوء التزامها خلال كافة الاستحقاقات الانتخابية التي أشرفت على تنفيذها منذ عام 2011 بمباديء الشفافية والنزاهة والاستقلالية والحيادية.


تونس

الانتخابات الشريعيه فى تونس

اخبار تونس

انتخابات تونس

تونس اليوم



الموضوعات المتعلقة

بعثة روسية لمراقبة الانتخابات التشريعية فى تونس

السبت، 17 ديسمبر 2022 03:03 ص

مراسلة القاهرة الإخبارية في تونس: الشارع التونسي ينتظر الانتخابات ليتغير المشهد السياسي

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 10:41 م

تونس.. موجة حادة من إصابات الأنفلونزا تضرب البلاد وضغط كبير على المستشفيات

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 08:08 م

"العليا للانتخابات" فى تونس: إعلان النتائج الأولية سيكون بداية من 20 ديسمبر

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 02:09 م

بعثة الجامعة العربية لملاحظة الانتخابات التشريعية فى تونس تبدأ مهامها

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 12:38 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة