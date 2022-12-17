التعليم: حضور الطالب 75% بالمدارس المطبقة لمنهجية الجدارات مهم لاجتياز التقييمات

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية و التعليم والتعليم الفنى، أن نسبة حضور طلاب المدارس الفنية المطبق بها منهجية الجدارات للجانب المعرفي والمهاري مهمة، مشيرة إلى أنه لا بد للمقيم للجدارات من تنبيه الطلاب بأهمية الحضور وتدريس الوحدات، لان الطالب الذي لم يحقق نسبة 75% حضور يعتبر راسبا ويحق له إعادة العام الدراسي فى جميع الوحدات.

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة لطلاب الدمج التعليمي بالمدراس الفنية، هناك لجنة مشكلة بكل مديرية لاختيار طلبة الدمج وفق مجموعة من المعايير والشروط وهناك برامج معينة بالتعليم الفني يلتحقوا فيها حفاظا علي سلامتهم وصحتهم، ولا بد من مراعاة الفروق الفردية لطالب الدمج التعليمي في أعمال تقييم مخرجات الوحدة فى منهجية الجدارات، موضحة أن دور المقيم أن يصمم اختبار تحريري لطلبة الدمج وفقا لمعايير الأداء.

وأشارت إلى أنه في منهجية الجدارات معلم النظري والعملي مكملين لبعض ويعملون سويا، وبالنسبة للمقيمين المعرفي والمهاري الذين يرصدون التقييمات في شيتات منفصلة عن بعض هذا الأمر غير صحيح ، لان سجل تقييم واحد للطالب لكل من المعارف والمهارات وإعلان نتيجة تقييم مخرجات الوحدة واحد ومشترك بين الجانب المعرفي والمهاري.

وأوضحت أن تقييم دليل التساؤل يستخدم فيه اختبار تحريري وبيتم بالشكل الصحيح في تنظيم الطلاب ومراقبتهم أثناء أداء التقييم، وبعدها يصحح الاختبار وتكون نتيجة التصحيح "جدير أو غير جدير" موضحة أن التقييم المبني على منهجية الجدارات ليس فيه درجات.