التعليم العالى: 2317 منحة لدول أفريقيا بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص مصر على تعزيز التعاون المُشترك مع شتى الدول الإفريقية فى جميع المجالات، ويأتى على رأس أولوياتها التعاون فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمي، نظرًا لأنهما يُمثلان قاطرة النهوض الاجتماعى والاقتصادي، موضحًا أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف الذى حظى باهتمام بالغ خلال عام 2022، مشيرًا إلى أن مصر لن تدخر جُهدًا تجاه دعم أشقائها الأفارقة، وستظل مصر دائمًا تُقدم يد العون والمساعدة لأشقائها من أجل تحقيق التنمية والنهضة لجميع دول القارة.

وأوضح الوزير أن إجمالى المنح المصرية المُخصصة لدول القارة الإفريقية 2317 منحة، مُقسمة إلى (1513 منحة فى المرحلة الجامعية ـ 733 منحة لمرحلة الدراسات العليا ـ 71 منحة لدراسة اللغة العربية)، وتشمل: منح برامج التبادل الثقافي، ومنح وزارة التعليم العالى باللجنة الفرعية فى وزارة الخارجية، ومنح الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، ومنح من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وأشار الوزير إلى أن مصر تقدم دعمها لمختلف دول القارة، حيث تستضيف مصر مقر اتحاد الجامعات الإفريقية لدول شمال إفريقيا، كما تقدم الوزارة كل الدعم للاتحاد العام للجامعات الإفريقية، من خلال تنظيم مؤتمرات لدعم البحث العلمى والشراكة فى البحوث الطبية والصيدلانية، كما تقوم الوزارة بتفعيل عمل فروع الجامعات المصرية بالخارج فى السودان وجنوب السودان وتشاد، موضحًا أن الوزارة تسعى لربط الجامعات المصرية بنظيرتها الإفريقية، من خلال برامج شراكة وتوأمة بين الجامعات المصرية والإفريقية، مثل الشراكة بين جامعة حلوان وجامعة ليمبوبو بجنوب إفريقيا، منوهًا إلى أن المراكز البحثية المصرية تقوم بالتواصل مع الباحثين الأفارقة لإجراء مشروعات بحثية مُشتركة خاصة فى مجالات (الزراعة والغذاء والموارد المعدنية والطاقة الجديدة والمتجددة والصحة وتكنولوجيا الفضاء والاستشعار من البعد).

واستعرض الوزير جهود الوزارة فى دعم أشقائها، من خلال تخصيص منح للدراسات العليا سنويًا، حيث تم تخصيص حوالى 45 منحة للدراسات العليا هذا العام للطلاب الأفارقة، بالإضافة إلى تقديم ما يقرب من 50 منحة سنويًا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة والجامعة المصرية اليابانية، مشيرًا إلى أنه تم تدريب العديد من شباب الدول الإفريقية فى دورات تدريبية قصيرة بالعديد من مجالات البحث العلمي، ومنها: (الفضاء والاستشعار من البُعد، وبحوث الفلك والجيوفيزياء، والبحوث الصحية والأوبئة وبحوث الفلزات والبترول)، كما تعمل الوزارة على استخدام وتوظيف بيانات الأقمار الصناعية لحل المشاكل البيئية الإقليمية المُشتركة، وكذلك تعظيم الفائدة من الموارد البحرية ورصد وتخريط الأماكن الواعدة للصيد المفتوح .

وأكد الوزير على أهمية ما تقوم به مصر من إنشاء وكالة الفضاء الإفريقية، والتى أوشكت على الانتهاء من المبنى الدائم للوكالة تمهيدًا لتشغيله عقب الانتهاء من الإجراءات الإدارية من التوقيع على اتفاقية المقر، حيث سيكون للوكالة بالغ الأثر فى نهضة علوم وتكنولوجيا الفضاء بالقارة الإفريقية مع الدعم الكامل الذى تقدمه الحكومة المصرية مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بتقديم الدعم الفنى والتقنى لإعداد كوادر إفريقية ذات خبرات مُتميزة فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأشاد الوزير باستضافة مصر العديد من مسابقات الإبداع والابتكار للموهوبين وصغار الباحثين؛ لزيادة الوعى حول أهمية التعليم والبحث العلمي، كقاطرة للتنمية فى إفريقيا، وتحقيق أجندة إفريقيا 2063، والتى تُعيد لمصر الريادة من خلال اجتذاب الطلاب والمُبدعين للتناغم والتعاون المُشترك، والوقوف على إمكانيات فى البحث العلمي، مشيرًا إلى تنظيم الوزارة للعديد من المؤتمرات العلمية بمشاركة الخبراء الأفارقة والأكاديميين؛ بهدف زيادة التبادل العلمى فى مختلف التخصصات الطبية والعلمية والتقنية، ومن أبرزها التعاون مع الأكاديمية الإفريقية للبحث العلمى التابعة للاتحاد الإفريقى فى مجال البحوث الطبية للأوبئة المتوطنة وذلك بالتعاون مع الهند؛ للمساهمة فى دعم الدول الإفريقية بالبحوث والتطوير فى مجال الأمراض والأوبئة المتوطنة.

وأشار الوزير إلى تنظيم فعاليات النسخة الثانية من الأسبوع العالمى للفرنكوفونية العلمية، الذى نظمته الوكالة الجامعية الفرنكوفونية بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبمُشاركة عدد 30 وزيرًا من وزراء التعليم العالى والبحث العلمى الأفارقة والخبراء ورؤساء الجامعات، كما استضافت الوزارة العديد من الاجتماعات الإقليمية المؤثرة فى الاستراتيجيات الإقليمية والعالمية وعلى سبيل المثال الرابطة الدولية للدول الافريقية والاسيوية للزلازل، وكذلك اجتماع منظمة القياس والمعايرة الأفريقية.

ومن جانبه، أشار د. إسلام أبو المجد مستشار الوزير للشئون الإفريقية إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات الوزارية والتنفيذية الافتراضية لعرض التجارب والدروس المُستفادة من جائحة كورونا؛ بهدف تبادل الخبرات بين الدول الإفريقية والاستعداد لأى جوائح مُستقبلية من شانها التأثير على العملية التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى عرض الوزارة أهمية الاهتمام بالتعليم عن بُعد وإنشاء المنصات الإلكترونية للمحاضرات والامتحانات، وتعميم نظام الامتحانات الإلكترونى التأهيلى للكليات، فضلًا عن التعاون مع بعض المنصات العالمية لزيادة الفرص التعليمية بالمعايير العالمية للجامعات المُتطورة.

وأضاف د. أبو المجد أن الوزارة شاركت مُمثلة عن الدولة المصرية فى كافة اجتماعات الاتحاد الإفريقي، ومنها الاجتماع الوزارى لوزراء التعليم العالى والبحث العلمى الأفارقة، والاجتماعات الاستراتيجية لإعداد وتنفيذ الاستراتيجيات العلمية والتقنية بالقارة الإفريقية وخاصة استراتيجية العلوم والابتكار التى تم الانتهاء منها ومن المقرر أن تعرض على القمة الإفريقية القادمة.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزارة تضع تولى اهتمامًا كبيرًا بالتعاون الإفريقى والذى يأتى ضمن أهم أولوياتها، وذلك من خلال تقديم الدعم لأشقائها فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمي، مؤكدًا استمرار الوزارة فى دعم الأشقاء الأفارقة فى مرحلتى (البكالوريوس والدراسات العليا) من خلال كافة الجامعات المصرية، فضلًا عن توفير المزيد من المنح الدراسية، وتبادل الخبرات المُشتركة فى شتى المجالات التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون لدعم العلاقات مع الأشقاء الأفارقة.