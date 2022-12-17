إطلاق مبادرة "ساند" لتشجيع الشباب على مواجهة التغيرات المجتمعية بكفر الشيخ

أطلق اتحاد شباب كفر الشيخ مبادرة "ساند" لدعم وتشجيع الشباب على مواجهة التغيرات المجتمعية، وذلك وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

حضر اللقاء النائب باسم حجازي عضو مجلس النواب، الدكتور حسني النجار، أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة كفرالشيخ، والدكتور مصطفى الجندي، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، وعبدالحميد مصطفى رئيس نادي كفر الشيخ، ومحمد المعداوي، رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ومجموعة من قيادات وأعضاء الاتحاد.

كما تناول اللقاء جلسة حوارية حول "تشجيع الشباب على مواجهة التغيرات المجتمعية"، أدار الجلسة، محمد الاسكندراني، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس وحدة السياسات، بمشاركة؛ النائب باسم حجازي، عضو مجلس النواب، والدكتور حسني النجار، أستاذ علم النفس التربوي كلية التربية جامعة كفر الشيخ، ومستشار اللجنة الثقافية العليا بجامعة كفر الشيخ، والدكتور مصطفى الجندي عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف وموجه عام بوعظ كفرالشيخ

وفي مستهل اللقاء، رحب عبدالحميد مصطفى، رئيس نادي كفرالشيخ، بقيادات وأعضاء اتحاد شباب كفر الشيخ، ناقلاً تحيات أعضاء مجلس إدارة النادي، مشيراً سيادته لدعم نادي كفرالشيخ لكافة أنشطة وفعاليات الاتحاد، في تكثيف الندوات والأنشطة التثقيفية التي تستهدف بناء الوعي

واستعرض محمد المعداوي، رئيس الاتحاد، استعراض جهود اتحاد شباب كفر الشيخ في تنفيذ تكليفات وزارة الشباب والرياضة بشأن مبادرة "ساند"، مؤكداً أننا نستهدف خلال الفترة المقبلة جلسات حوارية وندوات وورش عمل وموائد مستديرة حول قضايا الشباب والقضايا المجتمعية، موجهاً الشكر لمجموعة من للقطاع التنفيذي، ووحدة السياسات متمنياً مزيداً من التقدم والعمل الدؤوب الحثيث المُخلص المُتفاني خلال الفترة المقبلة.

كما شملت الجلسة الحوارية تسليط الضوء على النماذج الشبابية الداعمة للشباب وأصحاب المواقف النبيلة تجاه تلك القضايا المجتمعية، وإحداث إنماء ووعي لدى الشباب بمشاركة خبراء ومتخصصين في علم النفس التربوي، ورجال الدين.

الجدير بالذكر أن ذلك يأتي في إطار توجيه وزير الشباب والرياضة، بضرورة التركيز على تنفيذ المبادرة بالتعاون مع الجهات الشريكة وخاصة الكيانات الشبابية بمختلف المحافظات وفق أجندة وجدول زمني يتم متابعته بصورة دورية لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة.