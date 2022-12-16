يوم إرشادى لزراعة القمح بـ"أكراش"..ومسح تناسلى وتلقيح صناعى للماشية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية، بتنفيذ يوم حقلي إرشادي لمزارعي قرية شوبك أكراش التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، عن زراعة محصول القمح في حضور الدكتورة دينا عبد الله، والدكتوره مها عصام حسن بمركز بحوث القمح، والمهندس وليد الشوادفي أخصائي القمح بالمحافظة بأحد الحقول الإرشادية في القرية.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أن الهدف من تنفيذ اليوم الحقلي هو توعية المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل، والتعريف بطرق حماية المحصول من الآفات الضارة ومكافحتها، وكذلك كيفية الاعتدال في الري، وطرق وضع السماد الأزوتى قبل الري مباشره، كما تم استعراض أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية محصول القمح وفتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.

و في سياق متصل، قال الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن المديرية ( إدارتي التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالمديرية و أقسام التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالإدارات الخارجية ) قامت خلال شهر نوفمبر 2022 م بإجراء المسح التناسلي الشامل لـ ( 6 آلاف و 131) رأس ماشية وإجراء التلقيح الاصطناعي لـ ( 1913 ) رأس ماشية ، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المصرية.

أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المشروع القومي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية يتم من خلال التهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية بهدف تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المصرية من الماشية وتحسين المستويات الإنتاجية وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.