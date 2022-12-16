هل تتناول كوبا من الحليب قبل النوم مفيد؟.. اعرف الإجابة

فاطمة ياسر

معظم الناس فوق سن الثلاثين غير قادرين على تحمل الحليب بسبب نقص إنزيم اللاكتيز، على الرغم من أهمية تناول الحليب للحفاظ على صحة العظام ، إلا أن التوقيت أمر بالغ الأهمية، وهذا وفقا لما أشار إليه التقرير المنشور عبر موقع “-indiatoday-”.

يعد الحليب أحد أهم مصادر البروتين التي كانت موضع نقاش في العقد الماضي، ويبدو أن إدخال الحليب في النظام الغذائي هو جهد متردد من قبل معظم الناس ، وخاصة أولئك الذين لديهم تحمّل منخفض تجاهه.

وأشار الدكتور بالانيابان مانيكام ، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، أن لماذا لا ينبغي أن يتناول الشخص الحليب قبل الذهاب إلى الفراش، وقال إن الأشخاص الذين تجاوزوا الثلاثين من العمر غير قادرين على تحمله بسبب نقص إنزيم اللاكتيز.

وأضاف، أنه يوجد إنزيم يسمى إنزيم اللاكتاز في الأمعاء الدقيقة الذي يكسر اللاكتوز في الحليب إلى جزيئات أصغر مثل الجلوكوز والجلاكتوز ويتم امتصاصه بسهولة.

وأشار إلى أن الأطفال لديهم إنزيم اللاكتاز الموجود في الجسم مما يساعدهم على هضم الحليب بسهولة شديدة، ومع ذلك ، من فوق 5 سنوات من العمر ، يستمر إنتاج اللاكتيز في الجسم في الانخفاض.

في حوالي 30 عامًا ، لا يوجد إنتاج لللاكتاز، و بدون إنزيم اللاكتاز ، يصل الحليب مباشرة إلى الأمعاء الغليظة ويمكن أن تسبب البكتيريا الموجودة عسر الهضم.

ونصح أنه لا يجب على الشخص تناول الحليب قبل الذهاب إلى الفراش ليلاً لأنه لا يزال من الممكن أن يسبب مشاكل في الهضم، وقال حتى لو لم تكن تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي ، فلا تشرب الحليب قبل النوم مباشرة ، فإن المرض سوف يدور حول دهون البطن، وعلى الرغم من أن الحليب يحتوي على التربتوفان الذي يطلق السيروتونين "لتعزيز الميلاتونين من أجل نوم جيد" ، فإن التوقيت مهم.

ومن شرب الحليب عند الانتهاء من نافذة الأكل مع العشاء، والمفهوم الأكثر أهمية هو أن شرب الحليب في الليل قبل النوم مباشرة سيؤدي إلى إفراز الأنسولين بسبب الكربوهيدرات الموجودة في الحليب والتي ستزعج الساعة البيولوجية. إذا كنت ترغب في شرب الحليب ، فيرجى شرب 2 إلى 3 ساعات قبل الذهاب إلى الفراش وليس قبل ذلك فقط .

وبشكل عام ، للحليب العديد من الفوائد للجسم لأنه يساعد في صحة العظام، و قالت سوزان دنكان ، نائب رئيس الجمعية الأمريكية لعلوم الألبان (ADSA)، إنه عندما لا تكون العناصر الغذائية مثل الكالسيوم والفوسفور وفيتامين د موجودة في النظام الغذائي عندما يكون الشخص في منتصف العشرينات من العمر ، وهو أمر ضروري لـ هيكل العظام والوظائف البيولوجية الأخرى ، ثم ينسحب الجسم من عظامنا.

قال دنكان: "يحتوي الحليب على العناصر الغذائية الضرورية لصحة العظام ، والحفاظ على صحة القلب ، وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان".

إذا لم يكن لدى الشخص تحمّل منخفض للحليب ، فإن تناول كوب قبل النوم بساعات قليلة يمكن أن يكون له فوائد أكثر من تناوله قبل النوم مباشرة.