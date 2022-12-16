وأضاف هادي عمرو - في تصريح خاص لقناة الحرة الأمريكية، أن الشعب الفلسطيني يستحق الحوكمة الرشيدة والشفافية، لافتا إلى أنه يتم الحديث باستمرار مع الشركاء الفلسطينيين ومع الشريك الإسرائيلي لخفض التصعيد في الضفة الغربية.


وأكد الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية أن بلاده تعتقد أن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون العيش معا بسلام وازدهار وحرية.