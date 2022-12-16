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قال الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو، إن "الولايات المتحدة ملتزمة بحل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أساس حدود عام 1967 ونعمل على تحقيق هذا الحل"، لافتا إلى أن إدارة بايدن ملتزمة بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس.