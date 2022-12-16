محافظ كفر الشيخ: محطة بحوث سخا تلتزم بالبحوث التطبيقية لمواجهة تغيرات المناخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت حقول محطة البحوث الزراعية بسخا، زيارة ميدانية لمتابعة البرامج البحثية وحقول الإكثار للمحاصيل الشتوية، بحضور الدكتور رضا محمد علي، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور مجاهد حلمي، وكيل المعهد لشئون البحوث بزيارة، والدكتور بسيوني زايد مدير المحطة الإقليمية لشمال الدلتا، والدكتور محمد عطوه خليل، مدير محطة البحوث الزراعية بسخا، وكلاء المحطة الدكتور مجدى السماحى، والدكتور محمد عبدالكريم، والدكتور عبدالواحد ندا، ورؤساء الفرق البحثية للمحاصيل ولفيف من الباحثين.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن العاملين بمحطة البحوث الزراعية بسخا، يبذلون جهود كبيرة لاستنباط أصناف تتحمل الملوحة وتواجه التحديات الحالية من تغييرات مناخية، بما يتناسب مع توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوصيات مؤتمر المناخ الذي شهدته مدينة شرم الشيخ، مؤكداً أن ما يميز المسئولين بالمحطة بذل الجهود للالتزام بالبحوث التطبيقية التي تواجه التحديات الحالية من تغيرات مناخية.

قال الدكتور محمد عطوه خليل، مدير محطة البحوث الزراعية بسخا، شملت الزيارة البرنامج البحثي للقمح، والاكثارات لتقاوي المربي والأساس بالمحطة، وبرنامج الفول البلدي، وبرنامج الأعلاف الشتوية، كما شملت الزيارة محطة الغربلة، وغربلة تقاوي المحاصيل الصيفية، كالأرز وفول الصويا والذرة الشامية.

وأضاف الدكتور رضا محمد علي، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، أنه وجه بضرورة الالتزام بالبحوث التطبيقية التي تواجه التحديات الحالية من تغيرات مناخية، والذي تتميز به المحطة، ومن بين التحديات ندرة المياه، ومقاومة الإجهادات البيئية والحيوية، بما يخدم خطة الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال الدكتور مجدي السماحي، وكيل محطة سخا للبحوث الزراعية، إن المحطة تعمل دائما على استنباط الأصناف الجديدة، المحتملة للتغيرات المناخية المختلفة، مثل التغير في درجات الحرارة، ونسب الملوحة المختلفة، مؤكداً أن السوق المصري لم يشهد أي نقص في الأصناف خاصة في المحاصيل الاستراتيجية المختلفة.



جانب من الزيارة بالحقول



جانب من الزيارة للحقول الزراعية



جانب من الزيارة



متابعة المحاصيل الزراعية الشتوية



متابعة حالة الحقول



متابعة محطات الغربلة