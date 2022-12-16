محافظ سوهاج يتفقد فعاليات مبادرة "نحو مدينة آمنة" لتنمية الأسرة السوهاجية

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، فعاليات الأسبوع الثالث من مبادرة "نحو مدينة آمنة" لتنمية الأسرة السوهاجية، والتي دشنها المحافظ في 26 نوفمبر الماضي، وذلك بالحديقة المتحفية بمدينة ناصر، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في مجال "مدن التعلم".

رافق المحافظ خلال تفقده للفعاليات كل من أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور حسان النعماني نائب رئيس جامعة سوهاج، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة، وعبد الرحيم عثمان نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات بسوهاج .

وتستهدف المبادرة دعم السيدات العاملات بمجال الحرف التراثية، وكذلك أطفالهن، وتوفير مكان آمن ينأى بهن بعيدا عن كافة أشكال العنف والإيذاء، والعمل من خلال الجهات المشاركة مع المحافظة على رفع كفاءة السيدات الحرفية والثقافية.

شارك في فعاليات الأسبوع الثالث كل من " مديرية الشئون الصحية، ومديرية التضامن الاجتماعي، ومديرية الزراعة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر"، وقدموا خدماتهم بالمجان لعدد 20 سيدة وأطفالهن من الفئات المستهدفة، حيث قامت مديرية الصحة بتوفير عيادة متنقلة لتنظيم الأسرة، وعيادة لفحص نمو وتطور الأطفال لأقل من خمس سنوات، وتقديم خدمات تحاليل الأنيميا والسكر، بالإضافة إلى ندوة تثقيفية حول الصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، والإسعافات الأولية .

تضمنت الفعاليات كذلك قيام مديرية الزراعة بعقد ندوات إرشادية للسيدات عن الثقافة الزراعية، وتربية الطيور، وعرض للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية الخفيفة، فيما قامت مديرية التضامن الإجتماعي بتنظيم ندوات، وعرض بعض النماذج الخاصة بأنشطة الإعاقة البصرية، وتوفير شباك متنقل للاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة، وحل المشكلات الخاصة بها، وتقديم العديد من خدمات التضامن الإجتماعي للسيدات المستهدفات وأسرهن.

كما قام جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالمشاركة في الفعاليات من خلال معرض لمنتجات التلي، والنسيج، وعرض خدمات الجهاز للسيدات، الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة .