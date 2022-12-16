محافظ القليوبية يفتتح المسجد الكبير فى الزهويين بشبين القناطر بعد تجديده

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، المسجد الكبير بقرية الزهويين بمدينة شبين القناطر، وذلك بعد إحلاله وتجديده بالكامل بمساحة 400 متر والمسجد مكون من طابقين، كما يوجد بالمسجد مئذنة عالية يبلغ ارتفاعها 44 مترا، وتم تصميم المسجد على أحدث الطرز المعمارية وتم فرشه وتجهيزه بأفخم الأثاث، وتم إنشائه بالجهود الذاتية من قبل عائلة الكمار وبلغت التكلفة الإجمالية للمسجد 9 ملايين جنيه، لينتهى العمل به ويضاف إلى أحد قرى مبادرة حياة كريمة الكائنة بمركز شبين القناطر.

ويأتي ذلك ضمن المساجد التي تم افتتاحها على مستوى المحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة بالتوسع في افتتاح مساجد جديدة في مختلف محافظات الجمهورية، وأشار محافظ القليوبية إلى أنه تم افتتاح أكثر من 62 مسجدًا خلال الثلاث سنوات الماضية، بعد تطويرها وتجديدها بقرى ومراكز المحافظة، لافتًا إلى أن المحافظة يوجد بها 2432 مسجد حكومي على مستوى المراكز والمدن والقرى، مؤكدًا على دعم المحافظة الكامل لتطوير المساجد وإحلال وتجديد البعض الآخر وفقًا لخطة وزارة الأوقاف والاعتمادات المخصصة لها.

وأكد المحافظ، أن المسجد يمثل صرحا إسلاميا ومنارة تثقيفية ودعوية جديدة، تُضاف لبيوت الله وتسهم في نشر الفكر الإسلامي المعتدل، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسي وسطية الإسلام السمحة مشيدا بدور وجهود أبناء القرية في المشاركة المجتمعية، لإقامة الصروح الدينية بالجهود الذاتية في جميع أرجاء المحافظة.

ثم أدى المحافظ صلاة الجمعة بالمسجد وسط جموع المصلين من أبناء المدينة، ثم استمع الحضور إلى الخطبة التي ألقاها وكيل وزارة الأوقاف، حيث أكد أن مصر دائما محفوظة بحفظ الله ودائما ما يُسخر لها أبنائها ليعمروا بيوت الله ويشيدوها حيث وفق الله أهل القرية لإقامة هذا المسجد والصرح الكبير ليرفع فيه شعائر الله ويذكر فيها اسمه.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس النواب والشيوخ، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، وخالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر.