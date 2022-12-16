اليوم السابع
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محافظ القليوبية ويوجه بفحص جميع المباني بطريق قليوب شبين القناطر لمنع التعديات

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 04:28 م
محافظ القليوبية ويوجه بفحص جميع المباني بطريق قليوب شبين القناطر لمنع التعديات جانب من التعديات
القليوبية إبراهيم سالم

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وجه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رؤساء مدينتي قليوب وشبين القناطر، بفحص جميع المباني الموجودة علي طريق قليوب شبين القناطر، وتكثيف المتابعة الميدانية لمنع التعديات علي الأرض الزراعية في مهدها.
 
وشدد المحافظ، خلال الحولة، علي ضرورة إزالة أي مبني مخالف ولم يتقدم بإجراء التصالح والتعامل بحزم في ملف التعدي علي الارض الزراعية سواء بالبناء المخالف أو التبوير والتشوين.
 
وخلال الجولة، أشرف المحافظ علي إزالة تشوينات لمصنع سراميك يتعدي علي الطريق ووضع اشغالات تعوق الحركة المرورية، موجهاً باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف والتعهد بعدم اشغال الطريق مرة أخري.
 
كما وجه الهجان، رئيس مدينة شبين القناطر بإستكمال أعمال رصف الطريق نوي شبين القناطر لتسليم الطريق بالكامل للعمل تسيير الحركة المرورية.
 
 
 


 

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