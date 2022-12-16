وذكرت الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته على موقعها الالكترونى، أن مسؤولين من الولايات المتحدة وجمهورية كوريا التقوا مؤخرا في واشنطن العاصمة من أجل المشاورات السادسة حول السياسة الإلكترونية بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا(كوريا الجنوبية)،حيث أكدوا مجددا التزامهم بتعزيز استقرار الفضاء الإلكتروني الدولي وتعميق التعاون الثنائي في مجال الأمن السيبراني.



وناقش الجانبان، حماية ومرونة البنية التحتية الحيوية، وقدموا تحديثات حول السياسات السيبرانية الوطنية لكل منهما، وتبادلوا وجهات النظر حول التعاون السيبراني الثنائي والتطورات في المحافل الإقليمية والدولية.



وقام المشاركون باستكشاف طرق جديدة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية للترويج لإنترنت مفتوح وقابل للتشغيل المتبادل وآمن وموثوق به وفضاء إلكتروني مستقر.



وأكدت الدولتان - مجددا - التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي لمواجهة التهديدات الإلكترونية من كوريا الشمالية، بما في ذلك جهود بيونج يانج لتوليد إيرادات من خلال الأنشطة السيبرانية الخبيثة لدعم برامج النظام غير المشروعة لأسلحة الدمار الشامل والصاوريخ الباليستية.



ووفقا للبيان فقد التزم الجانبان بإجراء مزيد من المناقشات حول السياسة السيبرانية على مدار عام 2023 ، الذي يصادف الذكرى السبعين لتحالف الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.