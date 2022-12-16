ما هو التهاب "التأمور" و ما أبرز أعراضه؟

كتبت نهير عبد النبى

التهاب التأمور هو التهاب يصيب التأمور وهو هيكل يشبه الكيس مع طبقتين رفيعتين من الأنسجة تحيط بالقلب لتثبيته في مكانه ومساعدته على العمل، وتحافظ كمية صغيرة من السوائل على فصل الطبقات بحيث يقل الاحتكاك بينها مع دقات القلب

وحسب ما ذكره موقع heart من الأعراض الشائعة لالتهاب التامور ألم الصدر الناتج عن التهاب طبقات الكيس وربما احتكاكه بالقلب. قد تشعر بألم من نوبة قلبية.

يمكن أن يعزى التهاب التأمور إلى عدة عوامل، بما في ذلك الالتهابات الفيروسية والبكتيرية والفطرية وغيرها، وتشمل الأسباب المحتملة الأخرى لالتهاب التأمور النوبة القلبية أو جراحة القلب، والحالات الطبية الأخرى، والإصابات والأدوية.

يمكن أن يكون التهاب التامور حادًا ، مما يعني أنه يحدث فجأة ولا يستمر عادةً لفترة طويلة. أو قد تكون الحالة "مزمنة" ، بمعنى أنها تتطور بمرور الوقت وقد تستغرق وقتًا أطول للعلاج.

كلا النوعين من التهاب التأمور يمكن أن يعطل وظيفة قلبك الطبيعية. في حالات نادرة ، يمكن أن يكون لالتهاب التامور عواقب وخيمة للغاية ، مما قد يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب والوفاة.

غالبًا ما يكون التهاب التامور خفيفًا وقد يختفي من تلقاء نفسه بالراحة أو العلاج البسيط، و في بعض الأحيان ، هناك حاجة إلى علاج أكثر كثافة لمنع حدوث مضاعفات.

أسباب التهاب التأمور

غالبًا ما يكون سبب التهاب التأمور غير معروف ، على الرغم من أن الالتهابات الفيروسية هي سبب شائع، قد يحدث التهاب غشاء التأمور بعد عدوى بالجهاز التنفسي أو الجهاز الهضمي.

قد يحدث التهاب التأمور المزمن والمتكرر بسبب اضطرابات المناعة الذاتية مثل الذئبة وتصلب الجلد والتهاب المفاصل الروماتويدي، وهذه هي الاضطرابات التي يصنع فيها الجهاز المناعي للجسم أجسامًا مضادة تهاجم عن طريق الخطأ أنسجة أو خلايا الجسم.

الأسباب المحتملة الأخرى لالتهاب التأمور هي:

النوبة القلبية وجراحة القلب

الفشل الكلوي وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والسرطان والسل ومشاكل صحية أخرى

إصابات الحوادث أو العلاج الإشعاعي

بعض الأدوية

من هو المعرض لخطر الإصابة بالتهاب التامور؟

يصيب التهاب غشاء التامور الأشخاص من جميع الأعمار ، ولكن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 65 عامًا هم أكثر عرضة للإصابة به.