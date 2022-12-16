ليلة سقوط تاجر الشادو قبل ترويج بضاعته بين عملائه فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على تاجر مواد مخدرة، بحوزته كمية من مخدر الشادو، واعترف المتهم بحيازة المضبوطات لترويجها بين عملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة لحيازة عاطل لكمية من مخدر الشادو، فأخطر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وكلف رجال المباحث بسرعة ضبطه.

بإعداد كمين للمتهم ألقى رجال المباحث القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الشادو، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

اعترف المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة،واستخدام الهاتف للتواصل مع عملائه والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار بالمضبوطات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.