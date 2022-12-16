لأول مرة.. وصول مياه النيل النقية لقرى غرب طهطا من محطة "شطور".. صور

سوهاج محمود مقبول

أكد المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا أنه تم بدء التشغيل الفعلى ووصول مياه الشرب النقية من محطة مياة شطوره إلى قرية الصوالح غرب طهطا وبدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في أعمال الغسيل لخطوط المياه الواصلة للقرية والتأكد من أمانها وسلامتها.

كما أكد المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا على أنه جارى حاليا العمل على توصيل المياه من محطة مياه شطوره إلى عدد من القرى غرب طهطا ومنها قرية نزلة القاضى والجبيرات وكوم بدر والكوم الأصفر والقرى والنجوع المجاورة لها خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بعد أن كانت تلك القرى تعتمد على المياه الخاصة بالمحطات الإرتوازية.

الجدير بالذكر أن المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا تابع أعمال توصيل مياه الشرب النقية من محطة مياه شطورة على نهر النيل وتوصيلها الى قرى غرب طهطا وتم ذلك بالفعل بقرية الصوالح وخط الجريدات وجارى العمل والمتابعة حتى يتم توصيل مياه الشرب من نهر النيل إلى جميع قرى غرب طهطا

وتمت هذه الأعمال بناءا تعليمات فى إطار توجيهات الوزير اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج وبالتنسيق مع مسؤولى شركة مياه الشرب برئاسة المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج.



أعمال غسيل خطوط المياه (1)



متابعة أعمال غسيل الخطوط (1)



الأستمار فى أعمال غسيل الخطوط بقرى غرب طهطا (1)



أعمال غسيل خطوط المياه



مجلس مدينة طهطا يتابع أعمال غسيل الخطوط



متابعة أعمال غسيل الخطوط