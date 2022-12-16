غلق 8 منشآت وضبط 495 حالة إشغال متنوع بالإسكندرية 

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملات متابعة تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات وإزالة الإشغالات والتعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.

وفي هذا الصدد؛ شن حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ومتابعة مواعيد الغلق الشتوية إستهدفت الحملة شوارع مصطفي كامل والمسرح وميدان توريل وشارع 30 ومحمد نجيب، وإسكندر إبراهيم، وخالد بن الوليد، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد 5 منشأت والتحفظ علي عدد 210 حاله إشغال متنوع.

وقام حي وسط برئاسة الأستاذة عزة سعد حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات إستهدفت شوارع زين العابدين، هند ،جرين، محرم بك، الحدينى،الرصافه ،المحكمه ،ميدان محطه مصر ،الخديوى ،سلامه حجازى ،الميرغنى ،كنج عثمان، الخازن ،اسماعيل مهنا ،ابن الخطاب، الوارق ،البرامكه، الخديوى، سوق شيديا ،الاندلس ، عمر لطفى ، بورسعيد، مسجد رمضان يوسف، نواكراتيس ،بورسعيد لاجيته وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 180 حاله إشغال متنوع و 90 حالة إشغال هالك.

وشهد حي شرق برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لمتابعة مدى التزام المحال بمواعيد الغلق الشتوية وإزالة الإشغالات استهدفت منطقة عزبة سعد، وشارع، الفتح سابا باشا، طريق الجيش من شارع الدلتا حتى شارع المشير، وطريق الحرية حتى شارع قيس ، توفيق محمد يس، والدير، ومصطفى المغربي، وصفوت منصور، وابن الباريزى والنيروزى، وحلمى بهجت، واحمد علام، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 65 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية بنحو 4 آلاف جنيه.

ونفذ حي المنتزة ثان برئاسة الأستاذة هدي ابو كليلة حملة مكبرة للتأكد من إلتزام المحال التجارية بمواعيد الغلق الشتوية استهدفت شارع اللواء حسين كامل، وأسفرت عن غلق وتشميع منشأتين، وضبط 40 حالة إشغال متنوع .

وواصل حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملاته لإزالة الإشغالات التي تشغل الطريق العام ومتابعة مدي الإلتزام بالمواعيد الشتويه لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات شملت شوارع السلطان شاه ، البيهقي، وأسفرت عن غلق منشأة لعدم الالتزام بمواعيد الغلق وضبط كمية كبيرة من الإشغالات.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تواصل حملاتها الدورية والمفاجئة على مستوى الأحياء لمتابعة تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة وإزالة جميع الإشغالات والتعديات والتي يتابع تنفيذها السادة نواب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء، والجهات المعنية.