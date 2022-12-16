غلق ورشة وإيقاف بناء والتحفظ على مركبات تسير عكس الاتجاه بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى العامرية أول غرب محافظة الإسكندرية، برئاسة اللواء أشرف بدارن رئيس الحى، حملة مكبرة على المنشآت المخالفة، والتى أسفرت عن غلق ورشة مخالفة، وإيقاف أعمال بناء بأحد المحلات التجارية، والتحفظ على عدد 5 توكتوك وتروسيكل سير عكس الاتجاه بنطاق الحى.

ووجه اللواء أشرف بدران رئيس حى العامرية أول، بتنفيذ حملة، بقيادة الدكتور محمد نبيل نائب رئيس الحى، على المنشآت المخالفة، والتى أسفرت الحملة عن غلق وتشميع ورشة لعدم الالتزام بمواعيد الغلق،، وذلك تفعيلا لقرارات وزير التنمية المحلية وتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء بتكثيف الرقابة على الأسواق، والمنشآت المخالفة بأنحاء المحافظة.

وأسفرت الحملة التي قادها الدكتور محمد نبيل نائب رئيس الحي عن غلق وتشميع عدد 1 ورشة غير ملتزمة بمواعيد الغلق ، كما تم التحفظ على عدد 3 توكتوك وعدد 2 تروسيكل للسير عكس الاتجاه وعدد 1 مكبر صوت , كما تم رصد حالة بناء بدون ترخيص شدة خشبية لمحل بشارع الشرقاوى، وتم إيقاف الأعمال وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع الاشغالات والتحفظ على عدد 13 حالة اشغال طريق، وتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المخالفات .



جانب من الحملة



جانب من الحملة



الحملة