صعود 12 سهما بنسبة تجاوزت 15% خلال تعاملات الأسبوع الثانى فى ديسمبر

كتب هانى الحوتى

ارتفع 12 سهمًا بالبورصة المصرية، بنسبة تجاوزت 15% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ثاني أسبوع في شهر ديسمبر الجاري، وسط تداولات مليارية، وهم:

2- كونتكت المالية القابضة بنسبة 15.10% ليغلق عند مستوى 4.040 جنيه.

3- القاهرة للدواجن بنسبة 15.19% ليغلق عند مستوى 3.110 جنيه.

4- دايس للملابس الجاهزة بنسبة 16.89% ليغلق عند مستوى 0.519 جنيه.

5- السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك بنسبة 17.14% ليغلق عند مستوى 16.400 جنيه.

6- أوراسكوم المالية القابضة بنسبة 18.18% ليغلق عند مستوى 0.260 جنيه.

7- راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 20.37% ليغلق عند مستوى 3.250 جنيه.

8- النساجون الشرقيون للسجاد بنسبة 22.58% ليغلق عند مستوى 10.910 جنيه.

9- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بنسبة 24.39% ليغلق عند مستوى 1.846 جنيه.

10- مصر بني سويف للأسمنت بنسبة 29.94% ليغلق عند مستوى 36.020 جنيه.

11- مصر للفنادق بنسبة 32.03% ليغلق عند مستوى 55.770 جنيه.

12- مستشفى النزهة الدولي بنسبة 45.37% ليغلق عند مستوى 9.100 جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 15141.55 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.97% ليغلق عند مستوى 2864.04 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" صعودًا بنحو 4.84% ليغلق عند مستوى 4214.35 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 2.62% ليغلق عند مستوى 18178.10 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 3629.11 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 22.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 973.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.3%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 633 مليار جنيه إلى 643.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.7%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 172.1 مليار جنيه إلى 179.7 مليار جنيه بنسبة نمو 4.4%.