اليوم السابع
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الجمعة، 16 ديسمبر 2022 05:45 م
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صعود مؤشرات قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع باستثناء "التعبئة" و"التجارة"

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 05:00 م
صعود مؤشرات قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع باستثناء "التعبئة" و"التجارة" البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 14.3%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 12.9%، يليه قطاعي العقارات، ومواد البناء بنسبة 6.3%، 6.1%، على التوالي، وصعدت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 4.6%، 4.4%، 4%، على التوالي.
 
وقفز قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 3.9%، وزادت قطاعات البنوك، والرعاية الصحية والأدوية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.8%، 2.6%، 2.1%، على التوالي، ثم قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.9%، 1.3%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.7%، فيما تراجع قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف، والتجارة والموزعون بنسبة 4.2%، 1.6%، على التوالي.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 15141.55 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.97% ليغلق عند مستوى 2864.04 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" صعودًا بنحو 4.84% ليغلق عند مستوى 4214.35 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 2.62% ليغلق عند مستوى 18178.10 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 3629.11 نقطة.
 
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 22.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 973.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.3%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 633 مليار جنيه إلى 643.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.7%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 172.1 مليار جنيه إلى 179.7 مليار جنيه بنسبة نمو 4.4%.

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