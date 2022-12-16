صحيفة ذا هيل: جمهوريون بالكونجرس يواجهون "أوبر" حول استخدامه فى توصيل مخدرات

كتبت ريم عبد الحميد

أرسل 5 أعضاء جمهوريين بلجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأمريكى، خطابا إلى الرئيس التنفيذى لشركة أوبر، دارا خوسروشاهى، أثاروا فيه المخاوف بشأن مزاعم قيام سائقى الشركة بنقل المخدرات الممنوعة عبر الولايات المتحدة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة ذا هيل، فإن النواب الخمسة وهم كاثى ماك موريس وجاس بيليراكس وبوب لاتا ومورجان جريفيث وبريت جوثير، قالوا فى خطابهم أن لديهم أسئلة عن كيفية حفاظ الشركة على خدمة أوبر كونيكت التى تتيح للأشخاص إرسال مواد للتسليم فى نفس اليوم.

وأشار المشرعون إلى أن شابة تبلغ من العمر 22 عاما توفيت فى وقت سابق هذا العام بسبب جرعة من مخدر الفنتانيل التى تلقتها عبر خدمة توصيل أوبر كونكت.

وقال المشرعون إنهم يدعمون تطوير تقنيات جديدة والمزايا التى يقدمها الاقتصاد المؤقت للناس، لكنهم أشاروا إلى أن أطرافا سيئة ربما تستغل الخدمة لإرسال منتجات ضارة لمتلقين غير مدركين.

وقال النواب إن الأعضاء الجمهوريين باللجنة أرسلوا من قبل خطابات إلى رؤساء شركات السوشيال ميديا بشأن مسئوليتهم فى معالجة انتشار مخدر الفنتانيل، غير أن الأزمة لا تقتصر على مثل هذه الشركات فقط.

وقال الخطاب: كما طلبنا من شركات السوشبال ميديا أن تقوم بدورها فى الحد من بيع المخدرات على منصاتها، فيجب على أوبر أن تتحرك لضمان أن خدمتها للتوصيل لا تستخدم فى نقل شحنات لا يمكن تتبعها من المخدرات غير المشروعة إلى الأمريكيين.

وطلب المشرعون أن يقدم خوسروشاهى إحاطة للعاملين بأوبر ويرد على مجموعة من الأسئلة بحلول الخامس من يناير المقبل.