زراعة دمياط: المساحة المنزرعة بالقمح 26250 فدانا حتى الآن

دمياط: معتز الشربيني

قام المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط اليوم الجمعة، بالمرور على زراعات القمح على المصاطب والحقول الإرشادية لمحصول القمح بنواحي المحافظة، وقد أوصى بضرورة تدقيق بيانات حصر القمح نظرا لأهميته الاستراتيجية كمحصول رئيسي مستبشرا بالخير مطالبا الجميع ببذل المهام المطلوبة على الوجه الأكمل لتحقيق المستهدف من زيادة مساحات القمح ورفع الإنتاجية،كما تم التشديد على الإلتزام بتطبيق السياسة الصنفية للقمح وزراعة أصناف ( جيزة 171 - سخا 95- سدس 14 - مصر 3).

وأشار وكيل وزارة الزراعة الي أن المساحة المنزرعة حتى اليوم 26250 فدان من مستهدف 32056 فدان.