اليوم السابع
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رصف وتطوير الطريق الترابى شرق بورسعيد بتكلفة 271 مليون جنيه

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 09:00 ص
رصف وتطوير الطريق الترابى شرق بورسعيد بتكلفة 271 مليون جنيه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام 

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أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه يتم تطوير ورصف الطريق الترابى بشرق بورسعيد بتكلفة بلغت 271 مليون جنيه. 
 
وأوضح المحافظ، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن جارى استكمال رصف الطريق الترابى بين محطة طرق بالوظة حتى 10 آلاف متر عند القرية المركزية رقم 7 بتكلفة 271.660 مليون جنيه. 
 
وأضاف اللواء عادل الغضبان أن نسبة التنفيذ فى أعمال الرصف التى تتم الآن لخدمة كل المشروعات الموجودة فى هذه المنطقة بلغت 87.23% من إجمالى أعمال التنفيذ.
 
يذكر أن محافظة بورسعيد تشهد طفرة فى الطرق والصرف بشتى الأحياء ومدينة بورفؤاد، وكذلك شبكة الطرق الخارجية المؤدية للمحافظات المجاورة.
 



 

 


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