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دبلوماسى سابق: الاهتمام الصينى بأفريقيا سبب الدعم الأمريكى لدول القارة

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 06:34 م
دبلوماسى سابق: الاهتمام الصينى بأفريقيا سبب الدعم الأمريكى لدول القارة القمة الأفريقية
كتب إبراهيم حسان

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قال السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية، إن الدافع الرئيس للتواجد الأمريكي بأفريقيا في هذا التوقيت، سببه الاهتمام الصيني بالقارة السمراء، لذلك تحاول أمريكا احتواء انتشارها في القارات المختلفة.
 
أضاف الشويمي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن الصين لها نشاط كبير في آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا، وتحاول إيجاد مكان لها في القارة الأفريقية، وتستفيد من الموارد الضخمة للقارة السمراء، متابعا: "الولايات المتحدة الأمريكية لديها الكثير الذي يمكن أن تقدمه للقارة الأفريقية، مثل التكنولوجيا والخبرة الصناعية والخبرة الزراعية وأموال كثيرة يمكن أن تستفيد منها قارة أفريقيا".
 
وتابع السفير إبراهيم الشويمي: "منذ أيام كان هناك لقاء صيني عربي، وهذا ما يجعل لدى الولايات المتحدة حافز لكي تعمل بجد ونشاط ولا تضيع الوقت حيال أفريقيا".
 
وأردف: "أمريكا تستطيع أن تنظم دخولها إلى القارة الأفريقية ويكون لها دور مهم، وتستفيد الدول الأفريقية من هذا التنظيم، خاصة وأن الدول لديها استعداد للاستفادة بعد كل التجارب التي عاشتها".
 
 

إبراهيم الشويمي

السفير إبراهيم الشويمي

اخبار التليفزيون

افريقيا

أمريكا



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