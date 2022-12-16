حى بولاق ابوالعلا يشن حملة لرفع الإشغالات بمنطقة الوكالة

كتب سيد الخلفاوى

نجحت أجهزة حي بولاق أبو العلا بقيادة المهندسة أمل فوزى رئيس الحي، فى إزالة الإ اشغالات وفتح شوارع 26 يوليو وشارع مستشفي الجلاء.

وقامت الأجهزة بمنع وقوف الباعة الحائلين في الشوارع الرئيسية.

كما شنت حملة مكبرة قادتها المهندسة أمل فوزى رئيس حي بولاق أبو العلا لرفع وإزالة الإشغالات من شارع الصحافة .

وأكدت المهندسة أمل فوزى، أنه لا مكان لمخالف وسيطبق القانون علي الجميع وحملات الإزالة مستمرة علي مدار اليوم كما تم التنبيه علي الموظفين بضرورة التواجد في الشارع علي مدار اليوم لتطبيق القانون.