اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 ديسمبر 2022 08:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

حى بولاق ابوالعلا يشن حملة لرفع الإشغالات بمنطقة الوكالة

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 08:11 م
حى بولاق ابوالعلا يشن حملة لرفع الإشغالات بمنطقة الوكالة جانب من الحملة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت أجهزة حي بولاق أبو العلا بقيادة المهندسة أمل فوزى رئيس الحي، فى إزالة الإاشغالات وفتح شوارع 26 يوليو وشارع مستشفي الجلاء.
 
وقامت الأجهزة بمنع وقوف الباعة الحائلين في الشوارع الرئيسية.
 
كما شنت حملة مكبرة قادتها المهندسة أمل فوزى رئيس حي بولاق أبو العلا لرفع وإزالة الإشغالات من شارع الصحافة . 
 
وأكدت المهندسة أمل فوزى، أنه لا مكان لمخالف وسيطبق القانون علي الجميع وحملات الإزالة مستمرة علي مدار اليوم كما تم التنبيه علي الموظفين بضرورة التواجد في الشارع علي مدار اليوم لتطبيق القانون.
 
 

القاهرة

بولاق ابوالعلا

الوكالة

الاشغالات

اخبار القاهرة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة